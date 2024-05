Kany García en su nuevo álbum formaliza su amor por el regional mexicano

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Casi dos años después de lanzar su primera canción de música regional mexicana, Kany García puede presumir de un álbum con tres de sus más grandes astros.

“Ahora entienden lo que estaba haciendo”, dijo García en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “Se medio asustaron cada vez que les mandaba a montar otra canción regional”.

La primera fue “La siguiente” con Christian Nodal, luego vino “Te lo agradezco” con Carín León y finalmente “Llorar por ella” con Edén Muñoz. Todas están incluidas en su más reciente álbum “García” en el que contó con la colaboración del productor y compositor mexicano Edgar Barrera.

García incluso se aventuró a hacer una canción regional para curar el mal de amores sin un artista invitado como “Fuera de servicio”.

“Cuando algo me fascina me quedo pegada”, dijo. “Me disfruto un montón lo del regional y me sorprende también mucho la diversidad dentro del regional que hay, que puedes moverte de una cosa a otra. El regional tiene una sombrilla de un montón de cosas distintas como pasa con la gastronomía mexicana”.

El acento mexicano del álbum también se siente en “Que vuelva”, una balada que interpreta con la cantautora Carla Morrison.

Otra de sus invitadas es la artista urbana puertorriqueña Young Miko, para “En esta boca”. Primero pensó en un ritmo con el que ambas hubiesen crecido y así eligió que fuera bachata. Lo siguiente fue encontrar una letra que reflejara que ambas son parte de la comunidad LGBT+.

“Para mí fue super retador, de verdad creo que es la canción que más trabajo me dio porque me importaba un montón que ella se sintiera cómoda y sacarla del trap me era bien importante”, señaló García.

En general, el proceso para crear “García” fue diferente de sus álbumes anteriores, para los que la artista galardonada con el Latin Grammy solía encontrar un concepto, componer todos los temas y luego buscar un productor para ejecutarlos. Ahora iba sin un rumbo predeterminado, canción por canción, y sin esperar al final para consultar con otros músicos y productores.

“Yo siento una satisfacción (grosería) con el álbum, me siento tan bien, es la primera vez que no hago las canciones antes”, dijo. “Ahora no, ahora fui como fluyendo, como que con una libertad brutal… Como bien rara vez cuando alguien compra un pasaje solo de ida”.

García había lanzado varios de sus temas antes del álbum y tenía un total de 10 para la placa, pero le recomendaron hacer un par de canciones más para tener una duración más larga. Las que se agregaron fueron “Mi secreto”, que grabó con los músicos de Juan Luis Guerra, y “García”, en la que añora los domingos con su padre y se plantea no olvidar el arduo camino recorrido hasta ahora.

Próximamente, espera lanzar el video oficial de “García”, que ya tiene videos creados por fans en TikTok.

Otro de sus temas favoritos es “Una vida buena”, que compuso junto a Ricardo López y Juan Morelli. El segundo le contó que su madre se acababa de divorciar y aunque la estuvo pasando mal, ella había retomado los hobbies, los viajes y las salidas que se habían acabado en su matrimonio.

“A mí eso se me quedó tan presente que dije qué bonita manera de cerrar ciclos y de dejar de ver los ciclos cerrados como siempre pesados y como llenos de tristeza, porque somos noveleros; los latinos y las latinas somos así”, dijo García. “Es una historia motivadora para mí. Es una canción que me la digo a mí misma”.

García anunciará próximamente las fechas de su gira y planea volver a México.