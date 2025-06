Su mamacita regresó con todo: Karely Ruiz tras anunciarse pelea de box

Medellín.- La influencer mexicana Karely Ruiz subirá al ring para enfrentarse a la colombiana Karina García en una batalla de boxeo.

Fue la tarde del domingo cuando el streamer colombiano Westcol dio a conocer que ambas íconos de las redes sociales pelearán entre ellas.

"Su Karely Ruiz a vuelto, más fuerte, más sexy y con más ganas que nunca 🔥 una nueva etapa y un nuevo reto que ganaremos. Su mamacita regresó con todo 🇲🇽 A GANAAAAAR🥊", expresó la mexicana en una publicación en Instagram.

La pelea será el 18 de octubre en el Coliseo Medplus, en Bogotá, Colombia, en el evento de Stream Fighters 4, organizado por Westcol.

Las demás batallas serán: The Nino va Byking, JH vs Cristorata, Milica vs May Osorio, Shelao vs Belosmaki y Yina Calderón vs La Valdiri.

Stream Fighters es un evento de boxeo y peleas de exhibición que reúne a creadores de contenido, streamers y figuras públicas, principalmente de América Latina.