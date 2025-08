Justin Timberlake revela que padece enfermedad causada por garrapatas

Ciudad Juárez.– Justin Timberlake ha sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme.

Timberlake compartió la noticia el jueves en una publicación de Instagram en la que conmemoraba su gira Forget Tomorrow, que concluyó en Turquía el miércoles, añadiendo que la enfermedad "puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente".

El cantante de "SexyBack", quien se describió a sí mismo como una persona reservada, escribió que consideró terminar la gira cuando fue diagnosticado, pero expresó que "decidió que la alegría que me brinda actuar supera con creces el estrés pasajero que mi cuerpo estaba sintiendo. Estoy tan contento de haber seguido adelante".

La enfermedad de Lyme es transmitida por garrapatas Ixodes, también conocidas como garrapatas de los ciervos. Puede causar condiciones similares a la gripe, problemas neurológicos, dolor en las articulaciones y otros síntomas. En la gran mayoría de los casos, la enfermedad de Lyme se trata con éxito con antibióticos.

"Honestamente, no sé cuál es mi futuro en el escenario, ¡pero siempre atesoraré esta etapa! ¡Y todas las anteriores! Ha sido algo legendario para mí", escribió Timberlake.

Timberlake canceló y pospuso múltiples shows a lo largo de la gira, citando problemas de salud, incluyendo bronquitis y laringitis. Seis de sus shows en Estados Unidos fueron pospuestos de octubre y noviembre a febrero, anunció el cantante en Instagram. Timberlake finalmente canceló el último show de la etapa estadounidense de la gira en Ohio debido a la gripe en febrero.

Representantes de Timberlake no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Timberlake se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en los Hamptons de Nueva York en 2024. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el cantante dio un anuncio de seguridad pública en septiembre, instando a los conductores a no ponerse al volante después de beber.

El ganador de diez premios Grammy terminó la publicación agradeciendo a su esposa, Jessica Biel, y a sus hijos, Silas y Phin, diciendo "nada es más poderoso que su amor incondicional. Ustedes son mi corazón y mi hogar. Estoy en camino".

Acerca de la enfermedad de Lyme

No está claro con exactitud cuán a menudo se presenta la enfermedad de Lyme. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades citan registros de seguros que sugieren que 476.000 personas son tratadas por la enfermedad de Lyme en Estados Unidos cada año.

Las garrapatas de patas negras, también llamadas garrapatas de los ciervos, portan la bacteria que causa la enfermedad de Lyme.

La infección inicialmente causa fatiga, fiebre y dolor en las articulaciones. A menudo, pero no siempre, el primer signo es una erupción roja y redonda en forma de diana.

El tratamiento temprano con antibióticos es crucial, pero puede ser difícil para las personas saber si fueron mordidas por garrapatas, algunas tan pequeñas como un alfiler. La enfermedad de Lyme no tratada puede causar artritis severa y dañar el corazón y el sistema nervioso. Algunas personas tienen síntomas persistentes incluso después del tratamiento.