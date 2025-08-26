Justin Bieber: Rumores de una gira en México para 2026

Ciudad de México.- La fiebre por Justin Bieber regresa a México con fuerza, ya que rumores recientes apuntan a que el cantante canadiense estaría planeando una nueva gira mundial que incluiría presentaciones en el país durante 2026. Según reportes, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México figuran como posibles sedes debido a su relevancia en la industria de conciertos internacionales.

El anuncio de una posible gira llega tras el éxito de su más reciente álbum, "Swag", el cual marcó el regreso de Bieber a los estudios después de una pausa prolongada. Este material, que combina pop, R&B y ritmos urbanos, ha sido bien recibido por la crítica y sus fanáticos, quienes esperan con ansias verlo de nuevo en los escenarios mexicanos. Aunque no hay confirmación oficial por parte del equipo del artista, los rumores han generado gran expectativa entre los "beliebers", quienes recuerdan con entusiasmo sus presentaciones pasadas en el país.

La última vez que Justin Bieber pisó suelo mexicano fue en 2022, como parte de su Justice World Tour. Durante esa gira, el cantante ofreció tres conciertos memorables: el 22 de mayo en el Estadio de Beisbol de Monterrey, el 23 de mayo en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara, y el 25 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Estas presentaciones, que agotaron entradas rápidamente, reunieron a decenas de miles de fanáticos que corearon éxitos como “Sorry”, “Peaches”, “Baby” y temas de su entonces nuevo álbum Justice.

De concretarse la nueva gira, los fanáticos mexicanos esperan un espectáculo que combine la madurez artística de Bieber con la energía que lo caracteriza.

Por ahora, los seguidores del cantante permanecen atentos a los próximos anuncios oficiales sobre fechas, venues y la venta de boletos.