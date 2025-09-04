Justin Bieber anuncia que 'Swag ll' llegará el viernes

Nueva York.- ¿Nunca digas nunca jamás? En julio, Justin Bieber sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, "Swag", horas después de haberlo anunciado en vallas publicitarias y redes sociales. Resultó que aún no había terminado. El jueves por la mañana, Bieber anunció que "Swag II" llegará el viernes.

La estrella del pop publicó la portada del lanzamiento en Instagram: un fondo rosa pálido con el texto "Swag II" en el centro. Contrasta con la portada de "Swag", que también incluía solo el título del álbum, pero sobre un fondo negro.

Bieber también compartió una imagen de él mismo, su esposa, la modelo Hailey Bieber (de soltera Baldwin), y su hijo pequeño, Jack Blues Bieber.

“Swag II Esta noche a medianoche”, escribió en el título.

Al ser otro lanzamiento sorpresa, se sabe poco sobre el próximo lanzamiento. Lo mismo ocurrió con "Swag". Ese álbum, con 21 canciones, exploró temas como el amor, la vida y la paternidad. Algunas de las canciones más impactantes incluyen "Daisies", el R&B alternativo de ritmo lento de Bieber interpretado con una guitarra lo-fi; "Go Baby", una celebración de su esposa; y "Devotion", que cuenta con la voz emergente del R&B Dijon.

Antes de “Swag II” y “Swag”, Bieber no había lanzado un nuevo álbum desde “Justice” de 2021.

En 2023, Bieber vendió los derechos de su música —sus seis álbumes, incluyendo éxitos como «Sorry» y «Baby»— a Hipgnosis, una empresa de inversión musical con sede en el Reino Unido. Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados.