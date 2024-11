'Juntas logramos algo mejor'; Ángela Aguilar recibe su premio 'Mujer del Año'

Ciudad de México.– Ángela Aguilar, a pesar de que se difundieron rumores sobre que no acudiría a recibir su premio como "Mujer del Año" que le otorgó la revista Glamour, sí acudió al evento especial para presumir su galardón, cuestión por la cual fue muy criticada en redes sociales.

Y es que la cantante mexicana no solo se ganó el hate de muchos por reclamar el premio que, a decir de internautas, no se lo merecía por sus escándalos con Christian Nodal, sino que ese odio incrementó más por las palabras que dirigió al público cuando recibió la estatuilla.

En su discurso, no solo agradeció el premio, sino que también mencionó el legado de su abuela Flor Silvestre y el apoyo que ha recibido de su esposo, Christian Nodal.

"Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy muy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento. Gracias Farah por tus consejos, por tus palabras de apoyo y por confiar en mí, en mi talento, en mi música", mencionó Ángela, quien provechó el momento para hablar sobre su recorrido en la música regional mexicana. Destacó que el honor de pertenecer a una familia de músicos no lo toma a la ligera.

"Cuando yo nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por el mariachi, los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser".