Junior H traerá su 'Sad Boyz Tour' a Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- El reconocido cantante guanajuatense Junior H, ícono del género de los corridos tumbados, emocionó a sus seguidores al anunciar su concierto en Ciudad Juárez como parte de su esperada gira “México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025”.

El evento está programado para el 22 de noviembre de 2025 en el Estadio Carta Blanca, prometiendo una noche llena de emociones y ritmos urbanos que han consolidado al artista como uno de los líderes de la nueva ola del regional mexicano.

Junior H, conocido por éxitos como “Y Lloro”, “Extssy Model” y “Lady Gaga”, traerá su característico estilo que fusiona la tradición del corrido con toques modernos, conectando con miles de fans que han seguido su meteórica carrera.

La venta de boletos iniciará el 2 de septiembre de 2025 a través de la plataforma Funticket, según lo anunciado por el cantante en sus redes sociales.

La gira también incluye presentaciones en otras ciudades mexicanas como Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Mérida, Guadalajara, Toluca, Monterrey y Tijuana, consolidando a Junior H como una figura clave en el panorama musical.