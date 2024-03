Julión Álvarez y Alfredo Olivas cortan corrido en Chihuahua para evitar multa

Chihuahua.- Julión Álvarez y Alfredo Olivas se presentaron en Chihuahua como parte de su gira “Prófugos del Anexo”, y durante su concierto interpretaban el corrido “El malo de Culiacán”, cuando recordaron que el gobierno municipal de Chihuahua multaría a cantantes que en este lugar hicieran apología al narcotráfico o promovieran la violencia contra las mujeres.

El hecho se hizo viral a través de un video de TikTok, en el que se ve a Julión y Olivas interpretando el tema, y aunque el primero en darse cuenta de que no debían interpretarlo fue Olivas, siguió tocando el acordeón.

“Oigan, ¿saben qué? Somos borrachos, pero no irrespetuosos. No nos acordamos que aquí no podemos cantar corridos, compa. De verdad, se nos olvidó a la chin..., discúlpenos. Pedimos públicamente, y aquí ante todos ustedes, una disculpota”.