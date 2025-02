Julián seguiría vivo si no hubiera conocido a Imelda Tuñón, asegura amigo

Ciudad Juárez.– El caso de Imelda Tuñón y Maribel Guardia sigue generando nueva información no solo por parte de las involucradas, sino también de las personas cercanas a las dos famosas, quienes tuvieron la oportunidad de convivir por algún tiempo cuando Julián Figueroa aún vivía y tenía relación de pareja con Tuñón.

Una de las últimas declaraciones fue la de René Marcos, un amigo cercano a Julián Figueroa, quien en una entrevista con el comunicador Javier Ceriani habló sobre la relación que llevaba con su entonces esposa Imelda Tuñón, a quien señaló de tener una relación llena de conflictos y control.

René Marcos detalló cómo su amistad con Julián aparentemente se fue fracturando debido a las actitudes de Imelda, a quien acusó de controlar las redes sociales y comunicaciones del entonces cantante.

“Desde el 2008 (lo conocí), prácticamente éramos muy amigos, salíamos mucho (...) a mí me tocó cuando ella le escribía a él, fue una visita que hicimos Julián y yo a Monterrey donde bajamos por ella, se conocieron, fuimos a una fiesta y creo que se fueron a un hotel. A mí me da mucha pena esto, no he querido comentar nada, pero después del incidente de José Julián sí me da mucha pena lo que está pasando”, dijo.

El hombre detalló que Imelda presuntamente tenía actitudes posesivas y celosas con Julián, además afirmó que la prioridad de Imelda no era ser madre, sino perseguir una carrera en la música y el modelaje.

“Se vino a México, pero es chistoso como casarse con un ser humano tan increíble y de una desendencia tan reconocida y hacer el papel de madre que le correspondía, su prioridad era estar en programas, ser modelo o ser cantante. A Julián no le gustaba pero tuvo que aceptarlo”.

Una de las declaraciones más fuertes de René fue cuando aseguró que Julián Figueroa no habría muerto si no hubiera estado involucrado con Imelda Tuñón.

“Sí, estaría vivo si no la hubiera conocido. Ella se le fue metiendo poco a poco. Julián era una persona alegre, que tomaba, pero realmente la tóxica siempre fue ella”, aseveró.