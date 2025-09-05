Juan Gabriel revive con 'Eterno', su nuevo álbum póstumo, ya disponible

Ciudad Juárez.– La voz de Juan Gabriel vuelve a estremecer. A casi nueve años de su partida, el "Divo de Juárez" sorprende con Eterno, un álbum póstumo que reúne 20 temas con grabaciones vocales inéditas y nuevos arreglos, disponible ya en todas las plataformas digitales bajo el sello Virgin Music Group.

Entre mariachi y nostalgia, el disco celebra al ícono de la música en español con clásicos como No Tengo Dinero, Te Lo Pido Por Favor o La Diferencia, junto a joyas que nunca habían visto la luz. El primer sencillo, Enamorado y Feliz, es una balada ranchera cargada de la intensidad que caracterizó a Juan Gabriel.

“El deseaba grabar con mariachi, porque todo giraba alrededor de un mariachi”, recordó Iván Aguilera, hijo y albacea del artista. Y esa esencia se respira en cada tema gracias al trabajo de Guillermo Hernández Galicia, productor y colaborador cercano del cantante durante más de dos décadas.

Eterno no solo entrega música inédita, también conecta a los fans con el corazón creativo de un compositor que dejó más de 1,800 canciones y una lista interminable de reconocimientos, desde Latin GRAMMYs hasta su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El lanzamiento llega tras el éxito de su histórico concierto Mis 40 en Bellas Artes, proyectado en cines este 2025 y convertido en uno de los más vistos en la historia de México. Además, su tema Así Fue sigue rompiendo récords en TikTok con millones de creaciones.

Juan Gabriel lo advirtió: “Guarda las cosas, algún día se pueden ocupar”. Ese día llegó, y con Eterno, su voz demuestra que es, efectivamente, inmortal.