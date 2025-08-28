Ciudad Juárez.– A casi 10 años de su partida, el legado de Juan Gabriel vuelve a latir con fuerza. Netflix estrenará este 30 de octubre la serie documental Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, una producción que promete emocionar con imágenes, recuerdos y momentos jamás vistos del “Divo de Juárez”.

Conformada por cuatro episodios, la serie se sumerge en la vida de Alberto Aguilera Valadez, no solo como la leyenda que llenaba escenarios, sino como el hombre sensible, apasionado y creativo que convirtió cada herida en una canción y cada canción en un himno. El documental revela material inédito grabado por el propio Juan Gabriel, abriendo una ventana íntima a su universo personal y artístico.

Dirigida por María José Cuevas y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez —las mentes detrás de La Dama del Silencio: El Caso Mataviejitas—, esta obra es más que un retrato: es un homenaje vibrante que duele y conmueve, recordándonos por qué “Juanga” es y será eterno.

Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero no solo recorre los inicios, triunfos y despedida del artista, también expone la valentía con la que rompió prejuicios y conquistó corazones, dejando un legado que sigue vivo en millones de personas alrededor del mundo.

"El Divo de Juárez" regresa este 30 de octubre en Netflix.