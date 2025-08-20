Joss Favela hace crecer su círculo de amigos en álbum 'Mis Compas Vol. 2'

Ciudad de México.– Joss Favela continúa haciendo crecer su círculo de amigos con su disco de mediana duración de dúos “Mis Compas Vol. 2”.

El proyecto comenzó con “Mis Compas Vol.1”, que lanzó en mayo de 2024, pero tras ese primer volumen, muchos de sus amigos como Cornelio Vega y su Dinastía, así como Código FN, comenzaron a llamarle para reclamarle que no los hubiera incluido.

“Ha sido la neta (verdad) un proyecto muy gratificante por poder compartir con amigos. Hacer los videos ha sido mucho más divertido”, dijo Favela. “Luego del Vol. 1 que gracias a ustedes y a la gente, pues le fue muy bien a ‘Con todo respetillo’. Esa rolita (canción) sorprendió machín (mucho)y nos dio mucho trabajo, muchas cosas buenas. Se hizo viral en TikTok”.

El cantante mexicano consideró que el Vol. 2 permitirá que aquellos que no conocieron su primer “Mis Compas” lo escuchen y descubran canciones como “Pensando Positivo” con Yuridia.

“Se me hace una rolota (gran canción) No le ha llegado su momento y su momento va a ser cuando alguien la descubra”, dijo el músico. “Ahora con el 2, pues todo se ha dado, se viene dando, bien machín”.

El primer sencillo del álbum es “Eres”, con Alfredo Olivas, un amigo de Favela.

“Yo admiro mucho la neta la obra de Alfredo, me gusta mucho”, señaló. “Entonces era como desde el respeto, porque él también es autor”.

El trato que hicieron era que Favela compondría la letra, pero Olivas se encargaría de la música y de su ejecución con sus músicos para mantener “su esencia”.

Otras amigas a las que convocó son las hermanas Ashley y Hanna de Ha Ash, con quienes había colaborado previamente en “Nuestro camino”, del álbum “Haashville” realizado por ellas.

“Nos hicimos amigos a partir de ‘La Voz’ y nunca hemos dejado de estar, de cotorrear, de mandarnos un WhatsApp”, dijo Favela, quien como Ha Ash fue coach del reality de canto en 2022. “Ha sido muy bonito poder continuar con esa relación de amistad, independientemente de la música”.

La invitación para Jessi Uribe ya estaba planeada desde hace mucho. En 2021, en medio de la pandemia, lanzaron “El alumno”, pero como habían grabado el video a distancia por las restricciones de viajes, sentían que les había quedado más por decir. Favela ha llevado su colaboración a otro nivel al ser productor de un EP de Uribe para el cual también compuso.

En general, Favela se considera amiguero, pero es consciente de que son relaciones que se deben tomar en serio.

“El problema de las amistades, es que cualquiera las hace, pero no todo el mundo está dispuesto a sostenerlas en el tiempo”, señaló el artista. “Todo cuesta en esta vida y tener un amigo cuesta. Y no me refiero monetariamente, cuesta esfuerzo y cuesta tiempo. Entonces es bonito cuando estás dispuesto a entregarlo. No por una obligación, sino porque te nace”.

“Mis Compas Vol. 2” también fue una oportunidad para hacer nuevos vínculos como con La Receta, una agrupación originaria del estado de Sinaloa, al igual que Favela. Bastó con una invitación a su casa.

“Dije, vamos al estudio y estuvimos ahí de repente ¿Y si hacemos una rola? Entonces les mostré esta canción, les gustó y la grabamos así súper rápido”, señaló. “Las cosas se dan así de manera natural. Y eso es más bonito aún”.

Todavía está indeciso entre seguir con un disco solista o hacer un Vol. 3 de “Mis compas”. Lo que sí tiene claro es que está por estrenar videos de las canciones del segundo volumen con Ha Ash, Código FN y Vega.

A esto se suma su reciente canción con Grupo Firme, “La vida es pa’ gozarla”.

Este sábado lanzará la primera bola en el partido entre los Rangers de Texas y los Guardianes de Cleveland y esa misma noche tendrá un concierto tras el partido. Su equipo favorito de beisbol está, sin embargo, en México.

“Seguimos nosotros la Liga Mexicana del Pacífico. A mí me gusta Tomateros”, señaló Favela.

En sus próximas fechas tendrá un concierto en Tlaxcala el 5 de septiembre y en el Charro Fest el 6 de septiembre en la Ciudad de México. El 19 de septiembre inaugurará el Festival Internacional de la Manzana 2025 en Chihuahua