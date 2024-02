José Eduardo revela si su hija será parte de la serie ‘De viaje con los Derbez’

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay siguen compartiendo su emoción por convertirse en padres. La pareja recientemente compartió algunos detalles sobre la llegada de su primera hija, y también revelaron si hay planes de que la pequeña participe en la serie "De Viaje con los Derbez", en donde su papá es una de las estrellas.

Durante la conversación surgió la pregunta de si su hija sería parte del reality "De Viaje con los Derbez", en donde participan todos los integrantes de la familia.

"No se ha platicado. Literalmente, no lo he platicado ni con la familia ni con la producción sobre este tema. Sería cuestión de platicarlo y ver qué onda. No me gustaría que cuando va naciendo meterla, literal a un reality show, pero puede ser que más adelante sí", destacó en la conversación el también hijo de Victoria Ruffo, quien también dejó abierta la posibilidad de que su novia se integre al programa.