Jorge Ortiz de Pinedo se prepara para morir: ‘Que me dejen ir’

El actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo, habló abiertamente sobre su estado de salud y su preparación para el futuro.

A sus 76 años, Ortiz de Pinedo enfrenta una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección que reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios. Además, convive con diabetes e hipertensión, y ha enfrentado dos veces el cáncer.

Pese a los desafíos, el actor se mantiene positivo y asegura estar listo para cuando llegue el momento inevitable.

"Ay voy con mi oxígeno, tengo mi problema de EPOC, por haber tenido dos veces cáncer, mis pulmones están casi destrozados, pero mientras haya corazón y vida, hay que seguir adelante", expresó Jorge.

En la entrevista, Ortiz de Pinedo también reveló que firmó su voluntad anticipada hace 12 años.

"El día que me pase algo verdaderamente grave, donde no haya posibilidad de regresar, ellos saben que no quiero que me hagan nada más, me dejarán partir tranquilamente", afirmó.

Esta decisión ha generado reacciones positivas en redes sociales, donde muchos aplauden la valentía y transparencia de Ortiz de Pinedo al hablar sobre su salud y la importancia de la planificación anticipada.