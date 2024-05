Jorge Losa se tardó en terminar con Ferka: Poncho de Nigris

Luego de que Jorge Losa dio a conocer el fin de su romance con Ferka en una entrevista, en redes sociales se pronunciaron sus amigos, fans y conocidos.

Una de las reacciones que llamó la atención fue la de Poncho de Nigris con quien participó en La Casa de los Famosos México, pues comentó en el video que compartió en TikTok el comunicador Pablo Chagra sobre el fin de la relación.

"Se tardó mucho, le va a ir muy bien a Jorge", opinó Poncho de Nigris sobre esta nueva etapa en la vida de su ex compañero de La casa de los famosos.

¿Cómo confirmó Jorge Losa su ruptura con Ferka?

"Pero pues ya, las especulaciones se dan por mil cosas y sí es cierto que he estado en un momento muy mío. Obviamente siempre platicándolo con Ferka, todo", dijo Jorge. "¿Sabes qué? A veces te descuidas a ti en la vida, te descuidas a ti y si no haces un stop, respiras y te preguntas: ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me está pasando? Y no haces eso, es peor, porque el día de mañana va a explotar", agregó.