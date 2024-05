Jorge Losa confirma su ruptura con Ferka; 'tenemos que cuidarnos todos'

Jorge Losa y María Fernanda Quiroz dejaron de ser pareja, así lo confirmó el propio actor español durante una entrevista con Televisa. El actor dio algunos detalles de esa ruptura con "Ferka", donde aseguró que después de haber sido pareja tras su salida de "La Casa de los Famosos México", la relación entre ambos quedó en buenos términos.

"Pero pues ya, las especulaciones se dan por mil cosas y sí es cierto que he estado en un momento muy mío. Obviamente siempre platicándolo con Ferka, todo", declaró Losa al inicio de la entrevista.

El actor agregó que antes de terminar su relación con Ferka habló con la actriz debido a que no se sentía en el mejor momento para estar a su lado.

"Sabes que, a veces te descuidas a ti en la vida, te descuidas a ti y si no haces un stop, respiras y te preguntas: ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me está pasando? Y no haces eso, es peor, porque el día de mañana va a explotar".

Losa aseveró que terminó su relación con Ferka en los mejores términos y dijo: "Esa mujer es una mujer maravillosa. Es una mujer increíble, con todas las letras de la palabra y la quiero muy bien y bonito. Yo jamás haría nada que no le pueda sumar, pero tenemos que cuidarnos todos".

Jorge Losa ahora se enfocara a cuidar su carrera en la industria musical; en los próximos días lanzará un nuevo tema que adelantó será del agrado de sus fans.