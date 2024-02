Jorge Losa confiesa que se sometió a una mastectomía

Jorge Losa, el modelo y actor español que alcanzó mayor fama tras su participación en “La Casa de los Famosos México” de Televisa, reveló que se tuvo que someter a una mastectomía hace unos años.

En entrevista, Jorge Losa contó que padeció ginecomastia, un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en niños u hombres, el cual se produce por un desequilibrio de las hormonas estrógeno y testosterona.

En su caso, desarrolló esta enfermedad porque cuando era adolescente, le dieron un tratamiento hormonal para combatir el acné. Además del consumo de suplementos alimenticios y anabólicos para aumentar la masa muscular.

‘’Me dio ginecomastia. Te puede dar por un montón de causas. Por obesidad, por exceso de grasa, temas hormonales, la pubertad. Cuando tenía 17 tuve muchos problemas de acné, me llevaron con un dermatólogo y me dio un tratamiento muy fuerte. Sin embargo, me desequilibró las hormonas y me provocó dolores musculares y óseos. Me espanté porque al apretarme el pezón me salía un poquito de líquido, por el aumento de la prolactina y estrógenos”, explicó.

Detalló que debido a los suplementos alimenticios y anabólicos que comenzó a consumir por el ejercicio, una bolita le creció en el pecho izquierdo.

''Me realicé una mastectomía para quitarme la glándula mamaria a los 26, porque pasaba el tiempo y me seguía creciendo la bolita. El pecho me creció como unos dos o tres centímetros. Era muy incómodo, me dolía mucho. No era urgente, pero sí necesario para evitar problemas mayores”, dijo.

El español comentó que gracias a la mastectomía, ya no le crecerá el pecho izquierdo, pero debe de tener cuidado con el derecho.