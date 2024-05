Jorge Gil buscaba tener 'el amor del jefe', asegura Maryfer Centeno

Maryfer Centeno compartió un video en su cuenta de TikTok donde aparece analizando el lenguaje corporal de Mario Bezares y Jorge Gil mientras llevaban a cabo ‘El gallinazo’, el baile que se popularizó a partir de su aparición en los programas de Paco Stanley.

De acuerdo con Maryfer, Jorge Gil se esforzaba por llamar la atención de Paco Stanley, por lo que llegaba a competir con Mario Bezares con el objetivo de sobresalir.

“Dentro de las relaciones de trabajo, desgraciadamente es normal que existan rivalidades entre compañeros por el amor del jefe. Es una realidad y es un tema que llevas a casa, es un tema emocional. Ahora al final del día creo que queda claro que hay un performance que está mejor ejecutado que el otro. Jorge Gil realmente intenta llamar la atención e intenta la venia del público y el cariño del público. No lo logra, esto me queda clarísimo y creo que se debe justamente a que cuando tú copias algo, porque además es una copia lo que él hace, pues no tiene el mismo efecto que aquel que lo crea, aquel que lo hace”, puntualizó.

Finalmente, la grafóloga mencionó que era notorio que existía una rivalidad entre Jorge Gil y Mario Bezares.

''Yo creo que este video deja muy en claro la rivalidad que existía entre Mario Bezares y Jorge Gil. Voy a poner este video en donde están bailando, uno el que crea este baile de ‘El Gallinazo’ y el otro que... bueno, está copiando con el fin de alcanzar esta venia y con el fin de subir de jerarquía en el trabajo”, concluyó.