Jorge Falcón se lanza contra de Brincos Dieras por tener 'cortas habilidades'

Jorge Falcón, uno de los comediantes en México con más trayectoria criticó la forma de hacer comedia del payaso Brincos Dieras, ya que considera que su humor no es arte, sino solo burlas hacia su público y a partir de eso crear chistes sin sentido.

El comediante estuvo en la en el programa "El minuto que cambió mi destino", conducido por Gustavo Adolfo Infante, donde habló de lo que piensa del payaso.

Durante la entrevista, Jorge Falcón habló sobre su carrera profesional y su vida privada. Lo que sorprendió fue su opinión sobre Brincos Dieras. Falcón dejó claro que no es fan de su colega, afirmando que no le gustan sus chistes.

Falcón fue contundente en su crítica hacia el comediante de Monterrey. En respuesta a una pregunta de Infante sobre si le gustaba la comedia de Brincos Dieras, Falcón respondió de manera tajante que no le agradaba su estilo humorístico y lo calificó de tener “cortas habilidades”.

“Si a eso le llaman comicidad… Más bien, se me hace un payasito que entretiene con sus cortas habilidades... No hay mucho, el clásico que sube y pide un aplauso para las mujeres, un grito... No se me hace una habilidad. No es un arte, es burlarse de la gente, hablarle con cosas fuertes”.

Sin embargo, Jorge Falcón también reconoció el éxito de Brincos Dieras y consolidando una base sólida de fans a los que sí les agrada su comedia.