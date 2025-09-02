John Milton sufre carjacking en Culiacán

Sinaloa.- El hipnotista John Milton fue víctima de un robo en la carretera Culiacán-El Dorado, en Sinaloa. Según reportes, un grupo de delincuentes armados con rifles largos interceptó su camioneta Cadillac Escalade modelo 2025 de color blanco, lo obligaron a bajar del vehículo.

En un principio trascendió que Milton había resultado herido de bala durante el atraco, sin embargo, sus promotores descartaron esta información.

Milton presentó una denuncia ante las autoridades y solicitó públicamente la devolución de sus pertenencias, como documentos y objetos de valor que se encontraban en la camioneta.

Hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con el caso, y las investigaciones continúan en curso.