Jennifer Lopez y Ben Affleck están oficialmente divorciados y solteros

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Jennifer López y Ben Affleck se convirtieron oficialmente en divorciados y solteros este viernes.

Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles aprobó el acuerdo de divorcio el 6 de enero y declaró que entraría en vigor el 21 de febrero, después de que pasaran los seis meses exigidos por California desde que López presentó la solicitud de disolución de su matrimonio de dos años de duración. El documento decía que llegaron a un acuerdo mediante mediación en septiembre, evitando el tipo de prolongadas luchas judiciales por las que han pasado otras parejas de famosos.

López ya no usa el nombre de Affleck como apellido legal. La mayoría de los detalles financieros se mantuvieron en privado, pero ninguna de las estrellas pagará la manutención conyugal a la otra y no tienen hijos juntos, por lo que la custodia no es un problema.

La pareja de superestrellas se casó en julio de 2022. López solicitó el divorcio en agosto de 2024. La presentación decía que se habían separado más de un año antes.

Fue su segunda etapa como pareja. A principios de los años 2000 se conocieron, se enamoraron, se comprometieron y protagonizaron juntos las infames “Gigli” y “Jersey Girl” en 2004. Se separaron ese mismo año, en parte culpando a la presión del ojo público.

Pero para alegría de muchos fans y quizás duda de otros, volvieron a estar juntos dos décadas después y se casaron.

Affleck se divorció de Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos, en 2018. López se ha casado cuatro veces y tiene gemelos con el cantante Marc Anthony.