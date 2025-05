Jennifer Lawrence genera rumores sobre los Oscar en Cannes por 'Die, My Love'

Foto: Associated Press

Cannes.- El año pasado, el Festival de Cine de Cannes tuvo tres nominadas a mejor actriz en los Oscar. La edición de este año podría haber dado una más.

En "Die, My Love" de Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence y Robert Pattinson interpretan a un matrimonio con un recién nacido que se muda a una vieja casa de campo. En este psicodrama marital, caótico y conmovedor, Lawrence interpreta a Grace, una joven madre cada vez más desquiciada, cuya depresión posparto alcanza extremos alucinatorios.

Para Lawrence, de 34 años y madre de dos hijos, hacer “Die, My Love” fue una experiencia intensamente personal.

“Fue muy difícil distinguir entre lo que yo haría y lo que (Grace) haría”, declaró Lawrence a la prensa el domingo. “Acababa de tener a mi primogénito, y no hay nada como el posparto. Es extremadamente aislante. Ella no tiene una comunidad. No tiene a su gente. Pero la verdad es que la ansiedad y la depresión extremas aíslan, sin importar dónde estés. Te sientes como un extraño”.

“Die, My Love”, que compite por la Palma de Oro en Cannes, fue uno de los estrenos más esperados del festival. Esto se debió en parte al amplio respeto por Ramsey, la directora escocesa de “Ratcatcher” (1999), “Movern Callar” (2002) y “ Realmente nunca estuviste aquí” (2017). Lawrence la contactó para la película.

“Quería trabajar con Lynne Ramsay desde que vi 'Ratcatcher' y pensé: '¡Ni hablar!'”, dijo Lawrence. “Pero nos arriesgamos y se lo enviamos. Y de verdad, no puedo creer que esté aquí contigo”.

En "Die, My Love" de Ramsay, adaptada de la novela de Ariana Harwicz de 2017, se encuentra una experiencia desconcertante, llena de impulsos animales y arrebatos de violencia maníaca. Como retrato de un matrimonio en crisis, hace que "¿Quién le teme a Virginia Woolf?" parezca insulsa.

Mubi se hizo con los derechos de distribución de "Die, My Love" el domingo. En la mayor venta del festival, la distribuidora independiente desembolsó 24 millones de dólares por los derechos de distribución de la película en Estados Unidos y otros países.

La actuación de Lawrence, en particular, generó elogios en Cannes que suelen llevar a una consideración para el Oscar. Lawrence ha sido nominada cuatro veces a los Premios de la Academia, ganando una vez por "El lado bueno de las cosas" de 2013.

Desde entonces, muchas cosas han cambiado para Lawrence, incluyendo convertirse en madre. El sábado, Lawrence dijo que la maternidad ha sido una experiencia tan enriquecedora que, bromeando, «Recomiendo encarecidamente tener hijos si quieres ser actriz».

“Tener hijos lo cambia todo. Te cambia la vida por completo. Es brutal e increíble”, dijo Lawrence. “No sabía que podía sentir tanto”.

“Mi trabajo tiene mucho que ver con las emociones, y me han abierto el mundo”, añadió. “Es casi como sentir una ampolla o algo así. Tan sensible. Así que han cambiado mi vida, obviamente, para bien, y me han transformado creativamente”.

Pattinson, quien recientemente tuvo su primer hijo con Suki Waterhouse, comentó que tener un bebé le brinda "la mayor fuente de energía e inspiración".

Lawrence se abalanzó sobre él burlonamente: "¿Obtienes energía?"

Pattinson suspiró. «Es imposible que un hombre responda correctamente a esta pregunta», dijo, entre risas.