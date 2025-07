Jennifer Aniston interpretará a mamá de Jennette McCurdy en serie

Los Ángeles.- Las aclamadas memorias de Jennette McCurdy, “I'm Glad My Mom Died”, serán adaptadas a una serie en Apple TV+, con Jennifer Aniston como protagonista en un papel inspirado en la madre de McCurdy.

La comedia dramática de 10 episodios fue escrita por McCurdy y el productor cinematográfico Ari Katcher. Ambos serán coproductores ejecutivos y coproductores ejecutivos de la serie junto a Aniston, anunció Apple este martes.

McCurdy comenzó a actuar a los 8 años y saltó a la fama como coprotagonista de la serie de Nickelodeon "iCarly" junto a Miranda Cosgrove, retomando posteriormente su papel de Sam en la serie derivada "Sam & Cat", junto a Ariana Grande. En sus memorias, relata haber sufrido abuso emocional, mental y físico por parte de su madre durante toda su infancia.

El programa se centrará en la relación de codependencia entre una joven actriz de un popular programa infantil y su madre narcisista, según el comunicado. No se ha anunciado el casting de la estrella infantil, a quien Apple describe como una joven de 18 años.

El libro más vendido de McCurdy se lanzó en agosto de 2022, luego de años de terapia que, según la actriz, fue vital para permitirle lidiar por completo con la muerte de su madre debido a complicaciones del cáncer en 2013.

El título llama la atención y, dice, es completamente cierto.

“Con la muerte de mi madre, pasé de sentir una ira profunda a sentir lástima por ella. Y entonces pude sentir compasión y simpatía, y luego solo ira y rabia”, declaró McCurdy a The Associated Press en 2022. “Lloraba porque la extrañaba y me enojaba llorar por extrañarla, y sentía que no merecía estas lágrimas. Creo que el amor abusivo es muy complejo... Va a ser una mezcla de emociones y descontrol”.

El libro de McCurdy detalla las dificultades de manejar su fama mientras simultáneamente lidiaba con la enfermedad de su madre.

“Por muy agonizante que sea estar en la ambulancia con mi madre mientras está convulsionando en medio de una crisis, mirar hacia arriba y ver mi cara (en una valla publicitaria) me hizo sentir como si mi vida se estuviera burlando de mí”, dijo McCurdy a la AP.

El fichaje de Aniston llega tras su colaboración con Apple TV+ en "The Morning Show", donde también actúa y es productora ejecutiva. La cuarta temporada del programa se estrenará el 17 de septiembre.