Javier Rosas se queda sin visa y cancela conciertos en EU

A horas de que se confirmó que Grupo Firme se sumó a la lista de artistas mexicanos a los que en Estados Unidos se les canceló la visa de trabajo y por lo tanto no pueden entrar ni ofrecer conciertos o promocionar otras actividades dentro del territorio estadounidense, otro cantante mexicano acaba de informar que se encuentra pasando por la misma situación.

Se trata de Javier Rosas y su Artillería Pesada, quien al igual que otros famosos cantantes, ya no pueden continuar con sus trabajos en Estados Unidos, esto ante las decisiones de las autoridades migratorias, quienes están retirando las visas de trabajo. En el caso de los mexicanos, la decisión ha sido por las letras de sus canciones con apología al delito o por posibles investigaciones.

Pero en el caso de Javier Rosas y su Artillería Pesada, la decisión no sería por ninguna de las causas anteriores, sino todo lo contrario. En un comunicado que compartió a través de redes sociales, el famoso explicó que la decisión de las autoridades estadounidenses se deben a causas ajenas a él y a su equipo de trabajo.

"Por este medio, quiero informar que, pro motivos completamente ajenos a mi persona, equipo de trabajo y empresa, estoy en la necesidad de suspender temporalmente mis actividades en los Estados Unidos, debido a la cancelación de mi visa de trabajo como parte de un proceso administrativo rutinario por parte de las autoridades migratorias".

Redes

Cancelan visa a Javier Rosas y su artillería pesada

En el comunicado en el que Javier Rosas y su artillería pesada dio para explicar que le cancelaron su visa de trabajo, el cantante también recordó que esta es una decisión cada vez más frecuente en Estados Unidos, pero recordó que no necesariamente involucra una situación legal o personal.

"Este procedimiento es un trámite habitual actualmente, que afecta a numerosos artistas y trabajadores internacionales, y no está relacionado con ninguna situación legal o personal".

En el largo mensaje que compartió hace unas horas para sus fans se sinceró sobre los problemas que esto les pueda causar a los fans que ya lo esperaban en territorio americano. Y es que el cantante ya tenía agendados algunos conciertos en Estados Unidos, mismos que se verán pospuestos hasta que no se resuelva la situación de las visas de trabajo.

"Lamento profundamente los inconvenientes que esto pudiera causar", agregó.

Hasta el momento no se tiene claro qué es lo que ocurrirá con los conciertos que Javier Rosas y su artillería pesada tenía programados en Estados Unidos, pero en el mismo comunicado dijo que se tendrán que posponer, pero hasta ahora no se habla de alguna cancelación ni reembolso. Pues tanto él como su equipo de trabajo ya se encuentran trabajando para cumplir con dichos compromisos y no dejar en espera a los fans.