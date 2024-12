Javier Ceriani estaría en nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad Juárez.– "La Casa de los Famosos México" dejó en Televisa un éxito indiscutible a pesar de sus sabores dulces y amargos que ocurrieron dentro del reality por los escándalos provocados por varios de los habitantes, así como la destrucción de algunas reputaciones para algunos de los participantes, sin embargo, queda claro que sí habrá una tercera temporada.

Aunque todavía es muy pronto para saber la fecha o los habitantes que estarán en la nueva temporada, a través de las redes sociales ha comenzado a filtrarse el rumor sobre la posible participación del conductor Javier Ceriani dentro del reality show.

Y es que Ceriani ayer dio a conocer oficialmente a través de sus redes sociales su salida del programa "Chisme No Like" para continuar por su propia cuenta con un programa de farándula y espectáculos a través de la plataforma YouTube, salida que aún no están del todo claros los motivos.

Fue el sitio de farándula La Tía Sandra la que publicó en X que la productora del reality, Rosa María Noguerón, ya estaría en pláticas con el conductor para invitarlo a la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México".

Hay que recordar que es posible que los planes para la próxima emisión ya estén cocinándose desde ahora, pues en una entrevista Arath y Mario (participantes de la segunda temporada) revelaron que firmaron su contrato desde noviembre del año pasado.

La posible llegada de Ceriani a una tercera temporada del reality pronto generó grandes expectativas entre internautas, sobre todo por el buen contenido que pudiera llegar a dar, además, recordaron su buena participación en otro programa, "Survivor".