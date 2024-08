'Jamás seremos amigas, no somos igual'; Gala responde a Gomita en 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– Gala y Gomita vivieron uno de los momentos más tensos durante el posicionamiento de ayer en la Gala de Eliminación de "La Casas de los Famosos México". Y es que la exparticipante de "Sabadazo" reclamó a Gala que no le diera la oportunidad de entablar una amistad sólida y solo la usara para burlarse de ella, además también de jugar con Agustín para causarle celos.

"Esperé mucho tiempo para decirte esto. Me dolió muchísimo cuando vi los videos que tú misma me dijiste que la producción me había expuesto y humillado al haberme rechazado Agustín. Me dolió cuando salimos del cine y me recalcaste que me habían humillado en televisión nacional y la que se lo quedaba, perdía", dijo.

Asimismo, Gomita mostró su enojo por ser llamada "perra". Y es que fue en la última noche de cine cuando La Jefa mostró imágenes cuando Gala, una vez que le había quitado a Agustín, la llamó de esa forma en repetidas ocasiones.

"Cuando estuvieron en la fiesta y me lo quitaste y después dijiste 'que no querías que le bailara a esa perra' me dolió más. Jamás te llamaría de la manera en la que tú me llamaste. Nunca van a encontrar una manera para hacerme enojar o explotar porque tengo la madurez y la empatía para entender por qué tienen ese enojo", continuó.

Al escuchar estas acusaciones, Gala como ya se ha vuelto costumbre, sacó su lado más temperamental y se le puso al tú por tú a Gomita. Montes respondió llamándole inconsciente

"No te entiendo. Eres muy incongruente con lo que dices, piensas y lo que haces. Creo que debes dejar de tomar porque quisiste manipularnos a todos diciendo que fuéramos amigos y ahora vienes a traer cosas del pasado que yo nunca he mencionado, no sé quién te las haya dicho porque es agente te hace daño", dijo.

Finalmente, acabó con cualquier esperanza de Gomita de convertirse en su amiga diciéndole que jamás lo serían porque ella "era muy diferente".

"No te preocupes, tú y yo no vamos a ser amigas nunca porque no soy igual que tú. Yo sí ser leal", terminó. Por su parte Gomita ya no pudo tener réplica porque Galilea mencionó que el tiempo se había acabado.