Jaloneo de Ninel a Elaine Haro desata críticas

Ciudad de México.- La gala de nominaciones de La Casa de los Famosos México se convirtió en escenario de controversia cuando Ninel Conde fue captada jaloneando el brazo de Elaine Haro, aparentemente para que dejara de aplaudir en un momento considerado inapropiado.

El gesto, viralizado en redes, generó una oleada de críticas que cuestionan la coherencia entre los discursos de Ninel sobre equidad y sus acciones dentro del programa. Apenas un día antes, la actriz había denunciado violencia verbal por parte de Alexis Ayala hacia Elaine, calificándola como preludio de violencia física.

Mientras algunos usuarios defendieron a Ninel, argumentando que actuó con empatía ante la ansiedad de su compañera, otros la acusaron de teatralizar el incidente para influir en las nominaciones y posicionarse como una “feminista justiciera”.

La polémica se intensificó cuando el periodista Javier Ceriani difundió un video que muestra a Ninel en dos lugares distintos al mismo tiempo, lo que desató sospechas sobre la autenticidad del programa y posibles manipulaciones.