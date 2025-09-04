Ivonne Montero se enamora de nuevo: Estrena romance con policía federal

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana Ivonne Montero, de 50 años, ha dado un nuevo paso en el amor al confirmar su relación con Jonathan Vázquez, un policía federal 11 años menor que ella. La ganadora de "La Casa de los Famosos" sorprendió a sus seguidores al compartir momentos de su nuevo romance, que ha generado revuelo en redes sociales por la diferencia de edad y la romántica forma en que se ha hecho público.

El idilio salió a la luz durante una función de la obra teatral en la que Montero participa actualmente. Según reportes, Vázquez sorprendió a la actriz con un impresionante ramo de rosas enviado por “Flores el Patrón”. Un video que circula en redes sociales capturó el momento en que Jonathan llegó al teatro, abrazó y besó a Ivonne, desatando aplausos y suspiros entre el público presente.

Montero, quien ha sido madre soltera de Antonella desde el nacimiento de la pequeña, fruto de su matrimonio con el fallecido cantante Fabio Melanitto, había permanecido sin pareja pública durante varios años. Tras un mediático divorcio y diversas experiencias personales, la actriz se ha mostrado cautelosa en el amor, pero esta nueva etapa parece traer plenitud a su vida.

La diferencia de edad entre Montero (50) y Vázquez (39) ha generado algunos comentarios en línea, pero sus seguidores han salido en su defensa, destacando su derecho a vivir el amor sin prejuicios.