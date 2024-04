Ivonne Montero aparece con el labio desfigurado y preocupa a sus fans

La cantante mexicana Ivonne Montero causó gran preocupación entre todos sus seguidores luego de que compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en donde apareció con el labio superior muy inflamado, lo que llevó a muchos a preguntarse lo que le había ocurrido.

Fue en la descripción de la fotografía donde la famosa contó lo que le había ocurrido y el porqué había terminado con parte de su cara muy inflamada.

Y es que la propia actriz había pensado que quizá algún insecto la había picado en su cara y eso había ocasionado la extraña inflamación, pero explicó que, tras ir al médico, este le dijo la verdadera razón de todo:

"Pueden creerlo? 😳 Así terminó mi día anoche.. el doctor me comentó que eso no fue un piquete de ningún insecto que fue reacción alérgica algún alimento que ingerir. La verdad no soy alérgica a nada me extrañó muchísimo, además de pensar lo peligroso que puede ser.. pero ya con el medicamento que me mandó todo volvió prácticamente a la normalidad..!!", escribió Montero.

Finalmnete Ivonne aseguró que todo había pasado y que solo había sido el susto. Agredeció a todos sus seguidores sus mensajes de apoyo.