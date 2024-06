Irina Baeva da su opinión por las fotos juntos de Geraldine Bazán y Gabriel Soto

Geraldine Bazán y Gabriel Soto compartieron en redes sociales la primera fotografía juntos desde su escandalosa separación, esto debido que se reunieron como parte de la celebración por la primera comunión de su hija menor, Alexa Miranda.

“Yo lo veo constantemente con sus hijas cuando están en la casa, entonces, es algo muy bonito. Somos una familia que convive constantemente en la casa, en estos casos yo creo que estamos como del lado de comprensión, entonces es totalmente comprensible. Lo más importante siempre, debe prevalecer el bienestar de las niñas, el que estén bien, que estén contentas, y, finalmente son sus papás, siempre van a estar juntos, son una familia y siempre lo serán, no hay ningún problema por ese lado”, dijo Irina Baeva.

“Ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro. A mí me gusta estar en el presente, creo que tengo muchos proyectos, muchas cosas en el presente en qué enfocarme (…) Mi pareja está conmigo y apoyándome constantemente. Hay muchas cosas en qué enfocarme en el presente y no estar constantemente hablando del pasado, no hay que darle la vuelta a lo mismo”, expresó.