Irina Baeva busca convertirse en madre a lado de Gabriel Soto

Irina Baeva y Gabriel Soto es de las parejas que más siguen los medios por los constantes rumores que rodean a los dos famosos, especialmente en lo que respecta al futuro de su amorío, uno que parece ser muy sólido, ya que la actriz reveló que busca convertirse en mamá a lado de Soto.

“Yo la verdad es que feliz de la vida en el momento en el que Dios me dé esa bendición yo voy a ser muy feliz, yo vengo de una familia no muy grande, pero me considero una persona muy familiar, tengo a mis dos sobrinos que son mi amor y mi adoración, y por supuesto que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana, pero en algún futuro, a lo mejor lejano, no muy lejano, no lo sé, ahora sí que como el universo me lo conceda”, expresó.