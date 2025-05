Irán llama a diplomático francés por elogiar a la película 'Yek tasadef sadeh'

Dubái.– Irán ha convocado al representante de Francia en el país, en protesta después de que el ministro galo de Exteriores elogiara una película iraní galardonada como "un gesto de resistencia contra la opresión del régimen iraní".

El ministro de Exteriores, Jean-Noel Barrot, había elogiado "Yek tasadef sadeh" ("It Was Just an Accident” en inglés), después de que ganara el prestigioso premio Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. La película iraní se centra en un hombre que secuestra a su supuesto captor después de haber sido torturado en prisión.

El Ministerio iraní de Exteriores dijo que el encargado de negocios francés fue convocado por las "alegaciones intervencionistas, irresponsables e instigadoras" del ministro, informó la agencia de noticias estatal IRNA.

"Ahórrennos las lecciones a los iraníes. No tienen ninguna autoridad moral", dijo el ministro iraní de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en "X", que mencionó la actitud de Francia ante la guerra en curso de Israel en Gaza. La semana pasada, Francia amenazó con "acciones concretas" contra Israel si el país no detenía la ofensiva en Gaza y levantaba las restricciones a la ayuda humanitaria, pero la declaración fue mayormente desestimada como amenazas vacías.

Inmediatamente después del anuncio del premio, la agencia de noticias estatal iraní había anunciado una celebración más moderada del premio, acreditando a la industria cinematográfica del país por ganar una segunda Palma de Oro después del drama de 1997 de Abbas Kiarostami, "Ta'm e guilass" ("El sabor de las cerezas").

En Irán, las producciones cinematográficas necesitan recibir el visto bueno del gobierno al guion para grabar en público. El cineasta disidente Jafar Panahi se niega a hacerlo, sabiendo que no le permitirán hacer las películas que desea, y "It Was Just an Accident" se filmó sin cooperación. La televisión estatal iraní calificó la película como una mezcla de "mentiras y difamación" así como una película "clandestina" producida sin los permisos requeridos en Irán. La televisión estatal también criticó a Panahi por no mencionar la difícil situación de los palestinos en su discurso de aceptación.

La película sigue a un hombre llamado Vahid, interpretado por Vahid Mobasser, quien cree ver a su antiguo captor, quien lo torturó en prisión y arruinó su vida. Lo secuestra, lo lleva al desierto y comienza a enterrarlo.

Pero para satisfacer los atisbos de duda, Vahid decide confirmar sus sospechas llevando al hombre, encerrado en su camioneta, a otros exprisioneros para que lo identifiquen. En un viaje extraño y emocional, todos se ven obligados a lidiar con la venganza y el perdón. Panahi se inspiró en las experiencias de su propio encarcelamiento, así como en las historias de los detenidos a su alrededor.

Otros medios estatales fueron más críticos con el premio. La agencia de noticias Mizan, un brazo del poder judicial del país, informó sobre el premio como parte del "Festival de Cine Político de Cannes", sugiriendo que el premio fue otorgado a Panahi debido a sus tendencias políticas.

Medios de comunicación reformistas y activistas elogiaron a Panahi. "Esta victoria no es un accidente, es el resultado de una dedicación incansable a explorar valores humanísticos y derechos humanos", dijo la laureada con el Nobel de la Paz Narges Mohammadi, quien también fue encarcelada anteriormente en la notoria prisión de Evin en Teherán. Los reclusos en la prisión incluyen a aquellos con vínculos occidentales y prisioneros políticos.

A Panahi, uno de los principales directores internacionales, se le prohibió viajar fuera de Irán en 2009 por asistir al funeral de un estudiante asesinado en protestas antigubernamentales, un juicio que luego se extendió a dos décadas. Pero incluso cuando estuvo bajo arresto domiciliario, Panahi siguió haciendo películas, muchas de las cuales están entre las más aclamadas del siglo. Grabó "In film nist" ("Esto no es una película") de 2011 con un iPhone en su sala de estar. "Taxi" (2015) se hizo de forma clandestina casi en su totalidad dentro de un coche.

Panahi fue arrestado en 2022 cuando fue a la fiscalía de Teherán para preguntar sobre los arrestos de otros dos cineastas iraníes. Un juez dictaminó más tarde que debía cumplir seis años por una sentencia anterior por cargos de propaganda contra el gobierno de 2011 que nunca se había ejecutado. A principios de 2023, Panahi inició una huelga de hambre y fue liberado de la prisión de Evin.

Panahi dijo que no buscaría asilo en otro país, a pesar de los riesgos de un encarcelamiento adicional.

"Es simple. No puedo vivir aquí", dijo la semana pasada desde el festival de Cannes. "No tengo la capacidad de adaptarme a un nuevo país, una nueva cultura. Algunas personas tienen esta capacidad, esta fortaleza. Yo no".

El lunes, Panahi aterrizó en Teherán entre vítores y aplausos de sus seguidores.