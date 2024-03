Investigará FGR a Carin León tras polémico comentario en concierto

Las palabras dichas por Carin León durante una presentación en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el pasado fin de semana, podrían tener consecuencias legales en caso de encontrar irregularidades que pudieran encuadrar en alguna figura delictiva, dio a conocer el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Sonora, Francisco Sergio Méndez.

Esto después de que el cantante, durante su concierto y antes de comenzar con uno de sus temas dijo que se le antojaba un "perico".

"Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!", dijo el cantante antes de interpretar su tema.

Justo cuando terminó de hablar, se pudo escuchar que su comentario generó risas y gritos de celebración de las personas que estaban presentes.

Aunque hubo otro sector de la población que no le pareció muy buena idea su apología al narcotráfico, ya que aseguraron que con esto se fomenta el consumo de drogas y con ellas el narcotráfico que tantas consecuencias negativas ha traído al país.