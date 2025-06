Internan a Majo Aguilar de emergencia; aclara que ya se encuentra bien

Ciudad de México.- La cantante Majo Aguilar generó preocupación entre sus seguidores al publicar una fotografía desde una cama de hospital este sábado, luego de haber sido internada de emergencia debido a una crisis de salud.

La artista compartió la imagen en sus cuentas de Instagram y Facebook, acompañada de un mensaje en el que explicaba su condición. En el texto, detalló que fue víctima de una crisis gastrointestinal que la obligó a guardar reposo, aunque aseguró que su estado no es grave.

“Este Pride es muy diferente”

En su publicación, Majo lamentó no poder participar en las celebraciones del Pride como acostumbra:

“Este pride es muy diferente”, escribió, “siempre me emociono al compartir con la comunidad un día tan especial como hoy, aunque no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal”.

La intérprete de música regional, nieta del ícono Antonio Aguilar, recibió de inmediato una ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores y colegas del medio artístico, quienes le desearon pronta recuperación.

Se encuentra estable y en reposo

Pese al susto, la propia cantante tranquilizó a su comunidad al aclarar: “Estoy bien, por cierto”.

Además, expresó su cariño hacia sus fans con un toque de humor: “Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo como en esta sticker”.

Majo cerró su mensaje con una reflexión: “Y recuerden, el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a una opinión”.