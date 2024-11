Intentan asesinar a influencer mexicana Muñeca Diamante de Rubí

Ciudad de México.– La influencer mexicana Muñeca Diamante de Rubí, famosa por mostrar sus lujos a través de sus cuenta de Instagram, denunció que estuvo a punto de ser asesinada después de que una camioneta se le cerró cuando circulaba por una carretera en Estados Unidos, la mujer aseguró que ha pasado por situaciones complicadas como amenazas de muerte o intentos de robo, pero jamás estuvo tan cerca de un evento que pusiera en peligro su vida.

Y es que según contó en un video, la empresaria relató con todo tipo de detalles el angustioso momento que vivió cuando fue amenazada por un hombre armado desde otro vehículo.

“Una troca blanca, doble cabina blanca me empezó a cerrar el camino, se me echó encima y después me sacó una arma de un calibre grande para tirarme a matar”, expresó la influencer.