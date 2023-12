Integrante de los Backstreet Boys anuncia conciertos en México

Uno de los integrantes de la famosa agrupación de los 90, los Backstreet Boys, hará un proyecto en solitario con un una gira llamada "Who I Am 2024 Tour", en donde tendrá dos fechas especiales en nuestro país.

Se trata del cantante Nick Carter, quien anunció dos fechas, la primera es el 30 de enero de 2024 en el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México y la segunda es el 31 de enero en el Auditorio Pabellón M en Monterrey, Nuevo León. Por lo que sus fans deberán estar atentos el próximo 1 de diciembre, pues será el día en que se lleve a cabo la preventa Citibanamex a las 11:00 de la mañana a través de Ticketmaster. En tanto, la venta general iniciará el 2 de diciembre en el mismo horario a través del mismo sitio.

El intérprete de “Made For Us” fue el primer integrante de la banda que interpreta "I Want It That Way" en lanzarse como solista y su álbum debut llegó al número 17 de la lista Billboard 200. En 2011 lanzó su segundo álbum como solista titulado "I'm Taking Off" y en 2015 salió "All American" en el que incluyó un dueto con Avril Lavigne.

El anuncio de su gira fue bien recibido por sus miles de seguidores en Instagram, quienes se mostraron impacientes por ver de nuevo a Nick Carter, quien hasta el momento tiene confirmadas 12 fechas en enero, siendo Chile el país en el que dará un total de cuatro conciertos, pues ahí se encuentran la mayoría de sus fans.