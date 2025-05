Insiste Sheinbaum en que no deben prohibirse los narcocorridos; 'mejor educar'

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo volvió a insistir durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional en la no prohibición de los llamados corridos tumbados o narcocorridos, pues aseguró que el rechazo a este tipo de música debe generarse desde una reflexión propia de los jóvenes ante las letras que generan violencia.

"Desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva más que prohibir es educar, orientar, y que la misma gente y los mismos jóvenes vayan dejando de escuchar esa música", afirmó la mandataria federal.

Del mismo modo, detalló que la prohibición de los narcocorridos “puede ser algo no necesariamente postivo” si no se explica de qué se trata o no hay una concientización sobre el potencial peligro de este tipo de música.

"El corrido tumbado no es per se malo, pues es una forma musical novedosa, innovadora que se ha generado por los jóvenes. El problema son las letras", añadió.

En cambio, Sheinbaum anticipó que el próximo viernes se darán más detalles del nuevo programa “México Canta”, un concurso de música que busca atraer a jóvenes de 18 a 34 años con afición por la música regional mexicana.