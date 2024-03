Inicia la cuenta regresiva; sale primer tráiler de 'House of the Dragon'

El reloj comenzó a avanzar en su cuenta regresiva para todos los fanáticos que disfrutan del universo inspirado en la épica medieval de "Game of Thrones", ya que Max (antes HBO Max) lanzó hoy el primer tráiler de la segunda temporada de "House of the Dragon", la historia que cuenta la guerra interna entre los miembros de la Casa Targaryen en su búsqueda del poder en los reinos de Westeros.

Basada en “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, la serie cuenta con la producción ejecutiva de Martin y Ryan Condal, quien también se desempeña como showrunner. Los productores ejecutivos de esta nueva temporada son Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis.

La serie regresará a nuestras pantallas el domingo, 16 de junio, a las 9:00 pm ET en Max. Esta nueva entrega constará de 8 episodios, cada uno estrenándose semanalmente los domingos.

Todo apunta a que esta nueva temporada tendrá un desarrollo importante en la guerra entre las dos familias que buscan quedarse con la corona, luego de que en la primera entrega la muerte de Lucerys a manos de Aemond.