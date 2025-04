Influencer mexicana se enoja al saber que sus costosas bolsas se hacen en China

Muñeca Diamante Rubí, famosa empresaria e influencer mexicana, dio su opinión sobre la noticia de las bolsas de lujo que al parecer no son fabricadas donde dicen las reconocidas empresas.

Louis Vuitton, Gucci o Chanel, son las líneas predilectas de la mexicana que reside actualmente en Estados Unidos, pero lo cierto es que al parecer con la guerra de aranceles entre la nación norteamericana y China se destaparon turbios secretos.

De acuerdo con empresas y empleados de dichos negocios ellos llevan a cabo la manufactura de estos artículos para luego ser re-etiquetados en Francia, lo cual automáticamente eleva exponencialmente el costo de estos productos.

Muñeca 'estalla' por estafas de costosas marcas

Así fue como Muñeca Diamante dijo la inconformidad que le causaba el pensar en todo lo que invirtió y hasta ahora pudiera saber la verdad, aunado a condenar el silencio de la comunidad china sobre estos productos.

"Bueno dejen les digo que yo no voy a poder dormir ésta noche, no voy a poder dormir ésta noche, les voy a decir por qué, porque mi cerebro y mi mente todo el día ha estado pensando cómo es posible que hasta hoy los chinos salgan a revelarnos ésta barbaridad".

Acotó que como ella muchas personas han invertido cantidades inimaginables en adquirir desde calzado, ropa hasta bolsas y demás cosas que venden tales marcas, pero ahora simplemente quedaban con el coraje de recibir ésta noticia.

"Nosotros gastamos millones de dólares en todas esas marcas que nos han mirado la cara de tontos, por qué no salieron antes a decirnos nos hubiéramos ahorrado demasiado dinero, a lo menos yo tengo una inversión grandísima, exagerada en bolsas, ropa, zapatos y como yo millones de personas".

Diamante Rubí llama a dejar de comprar marcas de lujo

La señora indicó que tenía más de dos décadas siendo clienta de marcas como Chanel, pero con todo lo que ha pagado por sus artículos fácilmente podría haber adquirido una costosa propiedad en Estados Unidos, en vez de invertir en algo falso.

"Me siento enojada y lo peor de todo que recuerden que la semana pasada fui a comprarme dos carteras de Chanel, tengo comprando esas marcas como 25-26 años, imagínense nada más todo lo que no he gastado, yo creo que ya me hubiera comprado ese edificio verde con todo lo que me he gastado en esas marcas".

Finalmente lanzó un llamado a que la comunidad no se deje engañar y termine de adquirir con tales marcas, o bien, comprar directamente con la comunidad china que fabrica los modelos, pues lo que le da el valor es la etiqueta de la marca.

"Esto sí deberíamos aplicarlo nosotros de no volver a comprar jamás en esas marcas y no gastar nuestro dinero, mejor gastarlo en viajar en ir a comer a buenos restaurantes, en divertirse uno, la verdad que es mejor comprar lo más baratito o directamente con ellos, como ellos dicen".

Catalogó como una humillación tener que suplicar a una marca para que te vendan sus productos, como sucede con Hermès que no vende sus bolsas a todo el público, solamente puedes obtener una hasta que te la ofrezca la propia empresa.

"Yo creo que la tienda es la que más te estafa porque no te vende una cartera si es que vas y compras 50 mil dólares en esas tiendas que tienes que agarrar cosas que ni te gustan solamente porque te den la cartera Hermès, lo bueno que yo no caí en sus juegos, se me hace como una humillación muy fuerte tener que ir a esas tiendas y esperar a que se le hinchen los huev*s la que te vendió para que te ofrezca una cartera".