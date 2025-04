Influencer Elda María acusa a Pablo Montero de pedirle hacer un 'trío'

Ciudad de México.- Nuevamente Pablo Montero da de qué hablar y esta vez no es debido al altercado que protagonizó con un compañero de trabajo, ahora el cantante ha sido señalado de haber violentado a una joven influencer de nombre Elda María, quien a su vez es exnovia del conductor Rafa Mercadante.

La joven reveló en una entrevista que todo ocurrió el fin de semana pasado cuando lo que sería una primera cita entre ella y Pablo Montero, todo terminó entre jaloneos, gritos y amenazas por parte del cantante cuando quiso obligarla a sostener un trío con otra mujer.

¿Qué sucedió entre Elda María y Pablo Montero?

A través de una entrevista que dio al programa Venga la Alegría, Elda María reveló todo lo que sucedió en lo que prometía ser un día maravilloso en donde conocería a Pablo Montero. Y es que, el actor y cantante habría citado a Elda en el lugar en donde él se encontraba, presuntamente una de sus propiedades.

Una vez que estaban juntos, Elda relató que Pablo Montero le propuso hacer un trío, situación que nunca se esperó de él, sin embargo, ella se negó y al obtener una respuesta negativa, Pablo Montero comenzó a insistir, lo que llevó a que Elda dijera que lo iba a grabar pues ya se sentía insegura e incómoda.

"Nunca me lo esperé de él. Yo lo conocí por Instagram, se me hace un tipazo. Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘es que yo no estoy acostumbrada a eso. Yo no soy así. O sea, yo quería estar contigo. No quiero hacer un trío’. Dijo: ‘Ay, te va a encantar. Le dije: ‘No, ¿qué te pasa? Te voy a grabar porque la verdad me estás ofendiendo’”, relató.

Una cita que terminó entre jaloneos y gritos

La amenaza de Elda habría detonado la agresividad del cantante, pues al sentir que su comportamiento iba a ser expuesto con la grabación de Elda, Pablo comenzó a forcejear con ella hasta que logró quitarle el celular lo que provocó una pequeña herida en la mano de la influencer.

“Y en el momento que quiero grabarlo, me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre. Y le dije: ‘Me sacaste sangre’. Y me dijo: ‘ya no seas exagerada, estás loca", dijo Elda a VLA.

La joven reveló que Pablo no solo la violento sino que también amenazó con meterla a la cárcel, por lo que se arrepintió de haber tenido aquella cita con el polémico actor: “Sí, estaba alcoholizado y, pues sí, actuó muy mal. La verdad es que me arrepiento de haber venido. Sí, [temí por mi vida] porque me gritó horrible y me dijo: ‘te voy a meter a la cárcel, vas a estar presa por loca. Ya cállate, estoy con la otra, ni siquiera me concentro’”.

Finalmente, Elda María deja claro que alza la voz para que otras mujeres que se encuentren en la misma situación, hablen también o bien, que si están a punto de conocer a alguien no vayan a las propiedades de esa persona sino que se vean en un lugar público.