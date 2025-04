Imelda Tuñón pide a sus seguidores dejar enviarle amenazas a Maribel Guardia

Ciudad Juárez.– La relación entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúa siendo complicada a meses de haberse desatado la disputa por la custodia del pequeño José Julián, situación que se ha agravado después de que ambas partes compartieron capturas de pantalla de mensajes insultantes que supuestamente ambas intercambiaron y que llevó a muchos a enviar amenazas en contra de las dos artistas.

Tras lo sucedido, Tuñón pidió a todos sus seguidores dejar de enviarle mensajes intimidadores a Maribel, además de que dio a conocer que también ha recibido amenazas a través de redes sociales y hasta dio a conocer la identidad de la supuesta persona que estaría detrás de los ataques en su contra.

“No han sido de parte de nadie de mi familia. Pido mucho respeto, es la abuela de mi hijo al final del día y yo no estoy de acuerdo con que nadie amenace a nadie, eso no me gusta para nada”, declaró. Asimismo, habló sobre las presuntas advertencias que ha recibido a través de sus redes sociales por el caso.

“Las que yo he recibido, no puedo asegurarles que vienen de esa parte (Maribel Guardia), pero sí sé como se llama la persona que las envía porque no solamente me las están enviando a mí, también a una amiga y su mamá”, comentó.

La actriz aseguró que ha recibido amenazas por parte de la misma persona desde el pasado 6 de febrero, tan solo unos días después de que se desató el escándalo, por lo que está considerando levantar una denuncia en su contra.