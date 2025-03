Imágenes estilo Ghibli invaden las redes y desatan debate sobre derecho de autor

Los Ángeles.– Los fans de Studio Ghibli, el famoso estudio de animación japonés detrás de “El viaje de Chihiro” (título original "Sen to Chihiro no kamikakushi") y otras películas muy queridas, se deleitaron esta semana cuando una nueva versión de ChatGPT les permitió transformar memes populares de internet o fotos personales en el estilo distintivo del fundador de Ghibli, Hayao Miyazaki.

Sin embargo, la tendencia también destacó preocupaciones éticas sobre las herramientas de inteligencia artificial entrenadas con obras creativas protegidas por derechos de autor y lo que eso significa para el futuro sustento de los artistas humanos. Miyazaki, de 84 años, conocido por su enfoque de dibujo a mano y sus narrativas imaginativas, ha expresado escepticismo sobre el papel de la IA en la animación.

Janu Lingeswaran no estaba pensando mucho en eso cuando subió una foto de su gato de raza ragdoll de tres años, Mali, en la nueva herramienta generadora de imágenes de ChatGPT el miércoles. Luego le pidió a ChatGPT que la convirtiera al estilo Ghibli, creando instantáneamente una imagen de anime que se parecía a Mali, pero también a uno de los personajes felinos meticulosamente dibujados que pueblan las películas de Miyazaki, como “Mi vecino Totoro” ("Tonari no Totoro") o “Kiki, entregas a domicilio” ("Majo no takkyûbin").

“Realmente me enamoré del resultado”, expresó Lingeswaran, un empresario que vive cerca de Aquisgrán, Alemania. “Estamos pensando en imprimirla y colgarla en la pared”.

Resultados similares dieron el estilo Ghibli a imágenes icónicas, como el aspecto casual del tirador turco Yusuf Dikec en una camiseta y una mano en el bolsillo, camino a ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2024. O el famoso meme “Disaster Girl” de una niña de cuatro años volviéndose hacia la cámara con una leve sonrisa mientras un incendio en una casa arde en el fondo.

El creador de ChatGPT, OpenAI, que enfrenta demandas por derechos de autor sobre su chatbot insignia, ha alentado en gran medida los experimentos de “Ghiblificación” y su director ejecutivo, Sam Altman, cambió su perfil en la plataforma de redes sociales X a un retrato al estilo Ghibli. En un documento técnico publicado el martes, la compañía había dicho que la nueva herramienta tomaría un “enfoque conservador” en la forma en que imita la estética de artistas individuales.

“Hemos añadido una negativa que se activa cuando un usuario intenta generar una imagen en el estilo de un artista vivo”, dijo. Pero la compañía agregó en un comunicado que “permite estilos de estudio más amplios, que las personas han utilizado para generar y compartir algunas creaciones originales de fanáticos verdaderamente encantadoras e inspiradas”.

Studio Ghibli en Japón declinó hacer comentarios el viernes.

A medida que los usuarios publicaban sus imágenes al estilo Ghibli en las redes sociales, los comentarios previos de Miyazaki sobre la animación por IA también comenzaron a resurgir. Cuando a Miyazaki se le presentó una demostración de IA en 2016, dijo que estaba “totalmente disgustado” por la exhibición, según imágenes documentales de la interacción. La persona que demostraba la animación, que tenía un cuerpo retorciéndose y arrastrándose por la cabeza, explicó que la IA podría “presentarnos movimientos grotescos que los humanos no podemos imaginar”. Podría usarse para movimientos de zombis, dijo la persona.

Eso llevó a Miyazaki a contar una historia.

“Cada mañana, no en días recientes, veo a mi amigo que tiene una discapacidad”, dijo Miyazaki. “Es tan difícil para él simplemente hacer un saludo de mano; su brazo con músculo rígido no puede alcanzar mi mano. Ahora, pensando en él, no puedo ver estas cosas y encontrarlas interesantes. Quien crea estas cosas no tiene idea de lo que es el dolor”.

Dijo que “nunca desearía incorporar esta tecnología en mi trabajo en absoluto”.

“Siento fuertemente que esto es un insulto a la vida misma”, agregó.

Josh Weigensberg, socio del bufete de abogados Pryor Cashman, dijo que una pregunta que plantea el arte de IA al estilo Ghibli es si el modelo de IA fue entrenado en el trabajo de Miyazaki o Studio Ghibli. Eso a su vez “plantea la pregunta de, ‘Bueno, ¿tienen una licencia o permiso para hacer ese entrenamiento o no?‘”, dijo.

OpenAI no respondió a una pregunta el jueves sobre si tenía una licencia.

Weigensberg agregó que si los derechos de una obra fueron cedidos para entrenamiento, podría tener sentido que una empresa permitiera este tipo de uso. Pero si este tipo de uso está ocurriendo sin consentimiento y compensación, dijo, podría ser “problemático”.

Weigensberg dijo que hay un principio general “a vista de pájaro” de que el “estilo” no es protegible por derechos de autor. Pero a veces, dijo, lo que la gente realmente está pensando cuando dice “estilo” podría ser “elementos más específicos, discernibles, discretos de una obra de arte”, dijo.

“En el caso de ‘El increíble castillo vagabundo’ ("Hauru no ugoku shiro") o ‘El viaje de Chihiro’, podrías congelar un fotograma en cualquiera de esas películas y señalar cosas específicas, y luego mirar el resultado de la IA generativa y ver elementos idénticos o sustancialmente similares”, dijo. “Simplemente, detenerse en, ‘¡Oh!, bueno, el estilo no es protegible bajo la ley de derechos de autor’. Eso no es necesariamente el fin de la investigación”.

La artista Karla Ortiz, que creció viendo las películas de Miyazaki y ha demandado a otros generadores de imágenes de IA por infracciones a los derechos de autor en un caso que aún está pendiente, lo calificó como “otro claro ejemplo de cómo compañías como OpenAI simplemente no se preocupan por el trabajo de los artistas y el sustento de los artistas”.

“Eso es usar la marca de Ghibli, su nombre, su trabajo, su reputación, para promover productos de (OpenAI)”, dijo Ortiz. “Es un insulto. Es explotación”.

Ortiz se enfureció aún más cuando la administración del presidente Donald Trump se sumó a la tendencia de memes el jueves, usando la cuenta oficial de X de la Casa Blanca para publicar una imagen al estilo Ghibli de una mujer de República Dominicana llorando tras ser recientemente arrestada por agentes de inmigración de Estados Unidos. La Casa Blanca y OpenAI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre cómo se hizo la imagen.

“Ver algo tan brillante, tan maravilloso como el trabajo de Miyazaki ser destrozado para generar algo tan vil”, escribió Ortiz en las redes sociales, agregando que esperaba que Studio Ghibli demandara “con todo” a OpenAI por esto.