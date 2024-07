¿Hubo reconciliación? Bellakath aparece de nuevo en 'De Primera Mano'

Ciudad Juárez.– Las diferencias ásperas entre la cantante mexicana Bellakath y los conductores del programa "De Primera Mano" parecen que ya se han limado después de que la intérprete de "Gatita" apareció como invitada al programa de Imagen.

Y es que esta aparición causó desconcierto a algunos de sus seguidores, pues hay que recordar que a inicios de este año Bellakath arremetió en un video en contra de los presentadores de "De Primera Mano", pues aseguró que ellos llegaron arrastrándose para que les diera una entrevista, además de que calificó al programa de farándula como "de primera porquería".

La furia de Bellakath ocurrió después de que la joven acusó a los conductores de tergiversar sus palabras durante un evento de la Sociedad de Autores y Compositores. Addis Tuñón fue una de las que empezó a hablar mal de la cantante.

“Ella dice que las mujeres tenemos el derecho de expresarnos, de nuestra sexualidad. Pero el hecho de que esa letra nos parezca ofensiva o no nos represente a algunas personas no significa que no nos guste la sexualidad. Simplemente son formas distintas de expresar o de pedir”, puntualizó en su momento.

Pero ahora todo parece indicar que la cantante ya hizo las paces con De Primera Mano, pues la invitaron de regreso al foro.