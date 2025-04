'Hubieran llevado a Barney'; Recuerdan cuando Luis R. criticó multa en Chihuahua

Chihuahua.- Luego de que Luis R. Conriquez dio a conocer que ya no cantará corridos en sus conciertos, en redes sociales recordaron cuando criticó una multa que recibió en la ciudad de Chihuahua.

El 29 de junio del 2024, el cantante de música regional mexicana se presentó en la capital del estado y, a pesar de las advertencias, cantó corridos, por lo que tuvo que pagar una sanción de 900 mil pesos.

“Mejor hubieran llevado a Barney, pin… desilusión en Chihuahua, la neta”, reclamó Luis R. Conríquez el año pasado.

Explicó que la sanción no solo fue por la música, sino por decir groserías. Incluso pretendían cobrarle por decir la palabra “traca”, la cual, afirmó, no es un insulto.

“Si yo hubiera sabido que no podría cantar corridos en Chihuahua no voy, me quitaron 900 mil pesos, pero todo bien yo fuí a cantarles”, agregó.

Ya no cantará corridos

Ante los críticas por no cantar corridos, Luis R. Conriquez dijo que se apega a "las nuevas normas que el Gobierno solicita respecto a la interpretación".

"Espero profundamente que esta situación pueda ser comprendida, pues yo seguiré trabajando en mi más grande pasión, la música; aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público", agregó el cantante mexicano en un comunicado.