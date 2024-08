Hubieran llevado a Barney: Luis R. Conríquez desilusionado de Chihuahua

Luego de pagar una multa por interpretar canciones prohibidas, el cantante, Luis R. Conríquez se dijo desilusionado de las autoridades de la ciudad Chihuahua.

En una sesión en vivo, el cantante recordó que el 29 de junio se presentó en la capital del estado y, a pesar de las advertencias, cantó corridos, por lo que tuvo que pagar una sanción de 900 mil pesos.

“Mejor hubieran llevado a Barney, pin… desilusión en Chihuahua, la neta”, reclamó Luis R. Conríquez.

Explicó que la sanción no solo fue por la música, sino por decir groserías. Incluso pretendían cobrarle por decir la palabra “traca”, la cual, afirmó, no es un insulto.

“Si yo hubiera sabido que no podría cantar corridos en Chihuahua no voy, me quitaron 900 mil pesos, pero todo bien yo fuí a cantarles”, agregó.