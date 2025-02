Hospitalizan de urgencia a actriz Cynthia Klitbo tras picadura de mortal araña

Ciudad Juárez.– La actriz mexicana Cynthia Klitbo, famosa por sus participaciones en telenovelas, causó cientos de preocupaciones después de que compartió que fue llevada de urgencia a un hospital luego de que sufrió una picadura de la araña conocida como viuda negra, uno de los insectos que tiene un potente veneno y potencialmente mortal.

“Me están brincando los músculos en donde me picó. Se me vino el pedazo de la piel entera (...) Me picó una put* viuda negra, me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico me hubiera podido petatear. No lo puedo creer, por eso me dijo el nombre científico, para no espantarme”, dijo la actriz a través de su cuenta en Instagram.

La intérprete, quien ha destacado en el medio artístico nacional como villana de telenovelas, narró lo que le sucedió desde que sintió la mordida hasta que recibió el diagnóstico. En un principio sospechaba que había sido mordida por una araña grande, pero quedó anonadada cuando se enteró de qué tipo era.

El veneno de la araña viuda negra (Latrodectus mactans) es neurotóxico y puede tener diversos efectos en el cuerpo humano.

El veneno provoca una liberación masiva de neurotransmisores, lo que puede generar contracciones musculares involuntarias, rigidez y calambres, especialmente en el abdomen, pecho y espalda. Debido a la acción del veneno sobre el sistema nervioso, es común que se presenten taquicardia e hipertensión.