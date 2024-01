Hospitalizan a Lupita Jones de emergencia

Ciudad de México.– La ex Miss Universo de 56 años de edad, Lupita Jones, informó en sus redes sociales que será internada en un hospital ya que se someterá a una cirugía debido a un problema con el que viene lidiando desde hace tres años.

La también empresaria reveló que hace tres años, durante un chequeo, le detectaron “algo” en uno de sus senos que mantuvo bajo vigilancia médica hasta ahora.

En varios clips se le ve usando cubrebocas ingresando a un hospital por lo que decidió brindar más detalles a sus seguidores para evitar preocupaciones relacionadas con su estado de salud.

Tras sus declaraciones, sus más de 274 mil seguidores mostraron su preocupación.

“No es de emergencia, no es nada grave gracias a Dios, es por un tema que me detectaron hace como tres años, y se estuvo monitoreando pero el doctor me advirtió que si se notaba algún cambio en esto, pues se tenía que intervenir para retirar lo que me encontraron, esto lo quiero compartir con ustedes para hablar acerca de la prevención y de cómo nos cuidamos, no sólo en el mes rosa, y pues lo tienen que quitar y también lo he tenido que monitorear cada seis meses”, dijo.