Hospitalizan a Ibai Llanos durante su estadía en México

El streamer español Ibai Llanos tuvo que acudir a un hospital el domingo, aparentemente por haber ingerido alimentos picantes.

A través de redes sociales, el presidente de Porcinos FC compartió que lo inyectaron en el nosocomio.

"Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar y no puedo ni sentarme", escribió en X. En Instagram compartió imágenes desde el hospital,

Aunque no detalló el motivo de su hospitalización, Ibai comentó que "no vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo", levantando sospechas de que el problema fue después de ingerir algún alimento picante.

El español se encuentra en la Ciudad de México debido a que su equipo Porcinos FC participa en la Kings World Cup..