Sir Elton John y el letrista Bernie Taupin fueron honrados con el prestigioso Premio Gershwin a la Canción Popular de la Biblioteca del Congreso, por un legado musical en armonía con su filantropía, especialmente con la Fundación Elton John contra el sida.

“Si tienes éxito, tienes que retribuir. Ese era mi mantra en 1980, cuando comencé a estar sobrio, y ha sido mi mantra desde entonces”, dijo John a The Associated Press el miércoles por la noche.

Acompañado por Taupin y vestido con un resplandeciente traje rosa, John, que celebra su 76 cumpleaños el 25 de marzo, también dio su punto de vista sobre el atractivo perdurable de su música.

“Las canciones perduran porque cubren diferentes territorios. ‘Philadelphia Freedom’ no es como ‘Burn Down the Mission’, y ‘Daniel’ no es como ‘Saturday Night’s Alright for Fighting’.

Taupin agregó: “Nuestra paleta está llena de color”.

El entretenimiento de la noche fue una variedad de estilos musicales interpretada por artistas de renombre que incluyó a Garth Brooks, Charlie Puth, Brandi Carlile, Joni Mitchell, Annie Lennox y el anfitrión Billy Porter. Una versión televisada se transmitirá el 8 de abril por PBS.

Metallica incendió el escenario con una poderosa interpretación de “Funeral For a Friend/Love Lies Bleeding” del popular álbum de John “Goodbye Yellow Brick Road”, encendiendo la atmósfera con su energía de alto octanaje.

Después de una conmovedora interpretación de “Sorry Seems to Be the Hardest Word”, Garth Brooks, quien también ha sido galardonado con el Premio Gershwin, levantó su sombrero triunfalmente, provocando una estruendosa ovación de pie de la audiencia.

Brandi Carlile encantó con su interpretación de “Madman Across the Water”, y el público se balanceó al ritmo de la cautivadora interpretación de Maren Morris de “I Guess That’s Why They Call It the Blues”.

La homenajeada del año pasado, Joni Mitchell, subió al escenario junto a Lennox y Carlile para una interpretación de “I’m Still Standing”. Al final de la noche, cuatro ilustres ganadores del Premio Gershwin compartieron el centro de atención cuando John y Taupin se unieron a Mitchell y Brooks en la tarima.

Quizás, la actuación más enérgica de la noche fue la de Jacob Lusk del grupo Gabriels, quien logró una interpretación dinámica de “Bennie and the Jets”, cautivando a la multitud, incluida la representante Nancy Pelosi, la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson y el senador Tim Scott, poniéndolos de pie balanceándose y cantando.

Antes de que Lennox se hiciera cargo de “The Border Song”, elogió el compromiso inquebrantable de John con la lucha contra el sida, describiéndolo como “inconmensurable”.

“Parece estar muy cómodo con su fama y la ha usado de una manera que ha marcado enormes diferencias globales en áreas realmente significativas... El VIH y el sida es un reto enorme. Y, sin embargo, Elton lo ha hecho y sigue haciéndolo, salvando vidas”, dijo Lennox en la alfombra roja.

Después del honor otorgado por la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden, John deleitó a la audiencia con una actuación de tres canciones, con “Mona Lisas and Mad Hatters”, “Saturday Night’s Alright for Fighting” y “Your Song”, con Taupin a su lado junto al piano.

Creado en 2007, el Premio Gershwin ha celebrado anteriormente a íconos como Paul McCartney, Paul Simon, Stevie Wonder, Joni Mitchell y Carole King.