Hijo de Sergio Mayer acusa a Natalia Subtil de no permitirle ver a su hija

Ciudad de México.– Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer, usó sus redes sociales para denunciar a su ex Natalia Subtil de no permitirle ver a su hija, a quien buscó con motivo del Día del Padre el pasado fin de semana, por lo que le envió un contundente mensaje.

"Llevo 10 años de mi vida sin decir una sola palabra porque, hasta ahorita, el único afectado por lo que ha dicho Natalia Subtil he sido yo y mi imagen. Había podido vivir con eso, pero hoy todo cambia porque el comportamiento abusivo de esta señora ya empieza a permear en Mila y en su relación conmigo", indicó Sergio en su publicación, donde además adjunto capturas de las conversaciones.

“Natalia, entiende ya que Mila no tiene la culpa de que seas una persona llena de rencor y enojo. Mila tiene derecho a ver y a estar con su papá. Es una lástima que tú solita has empujado esta situación a un límite que ya no te favorece porque yo ya no me voy a quedar callado”.

“¿Hablan de justicia para mí? ¡No! Justicia para para Mila que no tiene la culpa de que sus papás no tengan una buena relación. Eso no significa que puedan pasar por encima de ella y de sus derechos”, sentenció Mayer Mori.

En respuesta, Natália Subtil publicó un comunicado en el que defendió su decisión de limitar el contacto entre padre e hija, argumentando que se trata de una medida de protección emocional. La modelo también lamentó los ataques que ha recibido en redes sociales, los cuales calificó como “machistas”, y aseguró que había intentado resolver el conflicto por vías pacíficas.

Redes

El pasado 16 de junio, Mayer Mori compartió en Instagram capturas de pantalla que, según él, evidencian que Subtil ignora sus mensajes cuando intenta comunicarse con Mila. En una de las publicaciones, expresó su frustración: “Ni siquiera para el Día del Padre... creo que es momento de que vean qué tipo de madre es esta mujer”. Además, difundió un extenso mensaje donde critica el comportamiento de su ex y acusa que sus actitudes ya afectan directamente la relación entre padre e hija.

El conflicto comenzó a escalar desde hace unos días, en el podcast “Políticamente Imprudente”, conducido por su padre, Sergio Mayer, se reveló que Natália Subtil aún estaba casada cuando quedó embarazada de Mila. Ambos cuestionaron la diferencia de edad en la relación, ya que él tenía 17 años y ella 28, y mencionaron que la situación podría considerarse un desequilibrio de poder.